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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, высказал точку зрения о том, что власти закавказской республики подчинились не воле народа, а США. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера.

По словам Володина, «через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу».

«Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — отметил отечественный политик.

Он полагает, что «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что ситуация в Грузии, где разгорелись массовые беспорядки, не может не вызывать обеспокоенности.