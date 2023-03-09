Песков: ситуация в Грузии не может не вызывать обеспокоенности, для России важно спокойствие на периметре границ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ситуация в Грузии, на территории которой некоторое время назад разгорелись массовые беспорядки, не может не вызывать обеспокоенности, для Российской Федерации важно спокойствие на периметре ее границ. На это, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Положение дел в Грузии не может не вызывать обеспокоенности, для России важно спокойствие на периметре границ, пока ситуация не такая», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер Кремля отметил, что Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иностранных агентах, который вызвал протесты в закавказской республике.