Премьер-министр Гарибашвили: Украина «заслала» Саакашвили в Грузию, чтобы в нужное время «включить страну в войну»

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Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/globallook.com

Экс-президент Михаил Саакашвили в октябре 2021 года был «заслан» на родину Украиной с целью дестабилизировать обстановку, совершить госпереворот и «включить» Грузию в военные действия. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу IMEDI премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

По версии главы правительства, о скором начале боевых действий в Украине достоверно было известно уже осенью 2021 года.

«Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября. Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страну в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся», - приводит слова Гарибашвили ТАСС.

В случае осуществления этого плана, внимание России, по мнению премьера, было бы отвлечено на Грузию, она превратилась бы в «полигон» и получила «второй Мариуполь». Украина же выиграла бы таким образом время, считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в намерении убить Саакашвили.