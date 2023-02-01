Зеленский обвинил руководство Грузии в намерении убить Михаила Саакашвили

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1 февраля 2023, 21:17 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили на заседании суда. Скриншот видео.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся сейчас в заключении, подвергается пыткам, цель которых — лишить его жизни. Такое мнение высказал в среду Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Зеленский напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

«Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель - его убить», - приводит слова Зеленского информационное агентство «Укринформ».

В среду состоялось очередное заседание суда по делу экс-президента Грузии, в котором политик принимает участие дистанционно, из клиники.

«Я отдал Грузии свои знания, свое здоровье, и если нужно, отдам свою жизнь», — передает слова Саакашвили, сказанные в зале суда, грузинский телеканал «Мтавари», который вел трансляцию заседания.