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Politico назвала три очага напряженности между США и Украиной: Бахмут, Крым и диверсии на «Северных потоках»

, 17:09 Источник: РИА Новости

Politico назвала три очага напряженности между США и Украиной: Бахмут, Крым и диверсии на «Северных потоках»
Украинская артиллерия под Бахмутом. Фото: Madeleine Kelly/globallook.com

Между Украиной и США появляется все больше разногласий, касающихся возможности завершения конфликта и его итогов. Об этом в воскресенье пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как рассказали источники издания, в настоящее время между Киевом и Вашингтоном три основных «очага напряженности»: ситуация вокруг Бахмута, стремление Украины вернуть Крым и диверсии на «Северных потоках».

Politico отмечает, что администрация США якобы предупредила украинских руководителей, что «некоторые насильственные акции» за пределами Украины недопустимы.  

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