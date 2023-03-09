Командующий сухопутными войсками Украины Сырский: ВСУ удерживают Бахмут, чтобы выиграть время для контрнаступления

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Источник: МК

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/globallook.com

Военное командование Украины направляет в Бахмут (Артемовск), вокруг которого продолжаются ожесточенные бои, все новые подкрепления, чтобы выиграть время для контрнаступательной операции. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям», - цитирует военачальника "Московский комсомолец" со ссылкой на украинский ресурс Military Media Center.

При этом Сырский обратил внимание на слова основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, который заявлял, что после взятия Бахмута российские силы начнут широкомасштабное наступление.

Ранее, 9 марта, Пригожин сообщил о переходе под контроль ВС РФ села Дубово-Васильевка под Бахмутом.