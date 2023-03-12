МИД: Евросоюз вводит в заблуждение мировую общественность, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса

Аргументы Недели → Политика 13+

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Европейский союз вводит в заблуждение мировую общественность, обвиняя Москву в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Об этом заявило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Евросоюз продолжает вводить в заблуждение мировую общественность, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса», — говорится в комментарии, который появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД отметили, что европейские ограничительные меры напрямую направлены на процессы производства сельхозпродукции и удобрений внутри РФ.

ЕС стремится подорвать позиции Москвы как крупнейшего экспортера зерновых и удобрений, также указало министерство.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь отечественного МИД Мария Захарова опровергла то, что велись переговоры о продлении после 18 марта соглашения по вывозу зерна с Украины.