Вице-премьер Украины Стефанишина: планирование контрнаступления ВСУ уже началось

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Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Фото: Jörg Carstensen/globallook.com

Планирование контрнаступательной операции ВСУ уже началось, ее проведение станет возможным, как только Украина получит необходимое количество оружия от западных партнеров. Об этом заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimacnhe заместитель главы украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Планирование этой операции [контранаступления] уже началось», - приводит слова вице-премьера «РИА Новости». Однако, по словам Стефанишиной, украинской армии пока недостает бронетехники, авиации, артиллерии и снарядов. Поскольку военное командование не может отправлять людей «к позициям русских с пустыми руками», контрнаступление станет возможным после получения необходимых вооружений, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в субботу военком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начштбов ВС США Марком Милли, в ход которого была обсуждена ситуация на поле боя.