Залужный обсудил с Милли оборонные потребности Украины, в том числе ПВО

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Источник: РИА Новости

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/globallook.com

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в субботу вечером провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Отметил необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны», - написал Залужный.

Он также сообщил, что рассказал Милли о том, как в настоящее время обстоит ситуация на поле боя.

Ранее стало известно о штабных учениях по отработке возможного контрнаступления ВСУ, в которых приняли участие военные США и Украины.