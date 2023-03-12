Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из регионов страны. Об этом проинформировали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Из фрагмента передачи, который некоторое время назад разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, также следует, что у главы РФ запланированы контакты на международном уровне.
Кроме того, ожидается, что Путин поучаствует в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и выступит на коллегии Генеральной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, бывший украинский парламентарий Илья Кива отметил, что российский лидер переиграл западные государства, начав 24 февраля 2022 года специальную военную операцию.