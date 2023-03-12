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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из регионов страны. Об этом проинформировали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Из фрагмента передачи, который некоторое время назад разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, также следует, что у главы РФ запланированы контакты на международном уровне.

Кроме того, ожидается, что Путин поучаствует в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и выступит на коллегии Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, бывший украинский парламентарий Илья Кива отметил, что российский лидер переиграл западные государства, начав 24 февраля 2022 года специальную военную операцию.