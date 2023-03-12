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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «очередной инфоатакой» утверждения о том, что она якобы заявила о «междоусобице в Кремле». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова указала на то, что размещенные в интернете сообщения, согласно котором она якобы подтвердила наличие «междоусобицы» «во внутреннем круге Кремля», являются ложными.

«Эта очередная инфоатака, которая идет на фоне уже год не прекращающихся угроз прямой расправы», — отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Она также спрогнозировала, что «это не последние фейки».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Мария Захарова назвала поручение президента Владимира Зеленского изучить переименование РФ в Московию свидетельством попытки формирования из Украины анти-России.