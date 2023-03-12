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Сенатор Григорий Карасин, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Грузинский президент Саломе Зурабишвили прошла «жесткий инструктаж» в Соединенных Штатах, где требуют присоединения Тбилиси к ограничительным мерам, которые были введены в отношении Москвы. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Григорий Карасин.

«Саломе Зурабишвили прошла жесткий инструктаж в Вашингтоне. Там требуют, чтобы Грузия встроилась в санкционные ряды против России. Вопрос — хватит ли у Тбилиси характера самостоятельно определять свою линию поведения?» — говорится в публикации, которую разместил отечественный сенатор.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, помощник хозяина Белого дома Джейк Салливан, проведший встречу с Зурабишвили, предупредил ее, что власти закавказской республики не должны принимать участие в уклонении от рестрикций.