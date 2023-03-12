В Мелитополе изъят схрон с оружием и взрывчаткой

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Источник: РИА "Новости"

оружие, Elena Mayorova/ globallookpress.com

В одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие. Соответствующую информацию журналистам утром в воскресенье предоставили в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что сотрудники полиции нашли и изъяли из незаконного оборота две гранаты "Ф-1", две тротиловые шашки по 400 граммов, охотничье ружье, пистолет Макарова с двумя магазинами, более ста патронов, радикальную символику, а также удостоверения к наградам Вооруженных сил Украины.

В настоящий момент по факту обнаружения схрона проводится проверка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".