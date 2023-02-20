РИА Новости: оружейный схрон обнаружен силовиками в гараже на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.
Сообщается, что схрон был найден во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражей.
«Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра», - приводит агентство слова собеседника
Отмечается, что по факту незаконного приобретения и хранения оружия возбуждены уголовные дела.
Ранее схрон с боеприпасами был обнаружен в пригороде Мелитополя.