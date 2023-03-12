Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ переходят на Краснолиманском направлении в глухую оборону

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утром в воскресенье, 12 марта, предоставил информацию о том, что украинские войска переходят в оборону На Краснолиманском направлении.

Андрей Марочко уточнил, что ВСУ в целях восстановления боеспособности своих подразделений, а также укрепления оборонительных позиций сейчас сосредотачиваются на охране и обороне районов, которые были заняты ранее, и на инженерном дооборудовании.

Военный эксперт уточнил, что активное проведение фортификационных работ солдатами ВСУ выявлено в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь.