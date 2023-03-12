Источник заявил, что Киев под предлогом угрозы взрыва на ЗАЭС приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС

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Источник: РИА "Новости"

Каховская ГЭС, Липунов Дмитрий / commons.wikimedia.org

Источник сообщил, что киевские власти приказали усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала по ее восстановлению для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на ЗАЭС.

Согласно последним данным осведомленного источника, в Киеве хотят, чтобы огневое давление на Каховскую ГЭС было усилено, чтобы российским специалистам, работающим там, был ограничен доступ к восстановительным работам. Отмечается, что киевский режим спекулирует на данной теме, безосновательно обвиняя российских военных как в ядерной угрозе, так и в нанесении вреда экологии.

Источник также обратил внимание на то, что заявления украинской стороны об угрозах "ядерной катастрофы" со стороны ЗАЭС, которая находится в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, так как международные эксперты МАГАТЭ ранее заявили, что сброс воды не окажет значительного влияния на систему охлаждения реактора.