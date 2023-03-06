Балицкий: никаких вариантов по статусу Запорожской АЭС обсуждаться не будет, она российская

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Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Никаких вариантов по статусу Запорожской атомной электростанции обсуждаться не будет, данный объект принадлежит Российской Федерации. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал РИА Новости, сделал Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области.

«Никаких вариантов по статусу ЗАЭС обсуждаться не будет, она российская. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что, согласно сведениям издания The Wall Street Journal, силы РФ на протяжении последних месяцев разгромили ряд наиболее подготовленных украинских подразделений в районе Артемовска.