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Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Силы РФ на протяжении последних месяцев разгромили ряд наиболее подготовленных подразделений войск Украины в районе расположенного на территории Донбасса города Бахмута (российское название — Артемовск). Соответствующая информация, как указывает Telegram-канал РИА Новости, оказалась в распоряжении американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

«WSJ со ссылкой на офицеров пишет, что ряд наиболее подготовленных подразделений украинских войск были разгромлены в районе Артемовска в последние месяцы», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Испанское издание El Pais, в свою очередь, отметило, что киевская сторона понесла в Бахмуте значительные потери, ситуация в населенном пункте является тяжелой.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, ФСБ сделала заявление о том, что организатор диверсионной атаки в Брянской области, основатель «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин планировал покушение на бизнесмена Константина Малофеева.