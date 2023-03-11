Медведчук: у народа Украины забрали мир и процветание, киевская власть предпочла бойню

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

У народа Украины забрали мир и процветание, киевская власть предпочла бойню. На это, как передает РИА Новости, указал украинский политический деятель Виктор Медведчук.

В публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что Медведчук подготовил заявление по поводу ультиматума, который руководство бывшей советской республики предъявило монахам Киево-Печерской Лавры.

«У украинского народа забрали мир и процветание — киевская власть предпочла бойню, жизни украинцев ее не интересуют», — отметил, в частности, политик.

Он добавил, что теперь у жителей страны отбирают веру, крадут душу, язык, разум и совесть.

Как сообщалось ранее в субботу, российский бизнесмен Евгений Пригожин указал на свою готовность баллотироваться на пост президента Украины в следующем году.