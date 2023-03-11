Евгений Пригожин заявил, что готов баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

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Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Российский предприниматель Евгений Пригожин сделал заявление о том, что он готов баллотироваться на должность украинского президента в 2024 году. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«У меня только что появились политические амбиции. Я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты Украины», — процитирован Пригожин в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Пригожин проинформировал, что российские силы в настоящее время находятся в 1,2 км от административного центра расположенного на территории Донбасса города Артемовска.