Экс-глава евродипломатии Эштон: Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была могущественной страной

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Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Экс-глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон заявила, что президент РФ Владимир Путин, принимая решения, руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была сильной, могущественной страной, так как он осознаёт важность этого.

«Он, безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину», - процитировали слова Эштон РИА Новости.

Она также отметила, что Путин обладает явными лидерскими качествами и огромной уверенностью в себе.

Ранее бывший посол США Макфол заявил, что военные успехи Путина на Украине вызывают у него опасения.