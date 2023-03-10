Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Экс-глава евродипломатии Эштон: Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была могущественной страной

, 21:33

Экс-глава евродипломатии Эштон: Путин руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была могущественной страной
Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Экс-глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон заявила, что президент РФ Владимир Путин, принимая решения, руководствуется историей и хочет, чтобы Россия была сильной, могущественной страной, так как он осознаёт важность этого.

«Он, безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину», - процитировали слова Эштон РИА Новости.

Она также отметила, что Путин обладает явными лидерскими качествами и огромной уверенностью в себе.

Ранее бывший посол США Макфол заявил, что военные успехи Путина на Украине вызывают у него опасения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество