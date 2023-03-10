Бывший посол США Макфол заявил, что военные успехи Путина на Украине вызывают у него опасения

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Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в рамках беседы с журналистами в пятницу заявил, что военные успехи президента Российской Федерации Владимира Путина на Украине "вызывают опасения".

Майкл Макфол в разговоре с Newsweek обратил внимание на то, что ситуация застряла на несколько месяцев, что заставляет его нервничать. Бывший посол уточнил, что его беспокоит, смогут ли украинцы держаться, поскольку уже сейчас они не верят, что время работает на них.

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Россия хочет не раскручивать маховик украинского конфликта, а завершить его, однако западные государства постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также лишь наращивают поставки оружия ВСУ.