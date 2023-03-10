Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО лишь создают образ поддержки Украины

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президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО помогают Украине только условно, «для галочки», а на деле обходят санкции и увеличивают товарооборот с Россией, сообщил Владимир Зеленский.

«С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом, имеют увеличенный товарооборот с РФ. Это касается многих стран, даже тех, кто входит в Евросоюз или является членом НАТО», - цитируют слова Зеленского РИА Новости.

Ранее депутат ЕП Мариан сообщила, что Зеленский хочет втянуть Европу в конфликт на Украине, так как опасается поражения Киева.