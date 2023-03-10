Депутат ЕП Мариани: Зеленский хочет втянуть Европу в украинской конфликт, так как опасается поражения Киева

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Источник: Известия

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал изданию «Известия», что Владимир Зеленский намерен втянуть в украинский конфликт европейские страны, потому что боится поражения Киева.

«Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. Это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека могут привести нас к третьей мировой войне. Западные лидеры должны ясно дать понять, что они не будут посылать умирать наших детей», – сказал депутат.

Также Мариани добавил: лучший способ решить конфликт – проведение мирной конференции, которую предложил депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен.