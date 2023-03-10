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Источник: РИА Новости

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Отсутствие диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами увеличивает шансы на ухудшение отношений между странами в будущем, а также на появление ошибок с американской стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как он добавляет, Россия готова обсуждать нормализацию деятельности дипломатических представительств государств.

По словам политика, такой процесс затормаживается из-за нежелания Вашингтона договариваться на «взаимоуважительной основе».

РФ Мария Захарова заявила о том, что украинского лидера Владимира Зеленского стоит наградить «Оскаром» за исполнение основной роли в сериале ужасов, который производит США.