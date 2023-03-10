Захарова: Зеленского пора наградить «Оскаром» за исполнение главной роли в американском сериале ужасов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского пора наградить премией «Оскор» за исполнение главной роли в сериале ужасов производства Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

Отечественный дипломат прокомментировала новость о том, что украинскому лидеру второй год подряд отказали в выступлении на церемонии вручения «Оскара».

«Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения “Оскара”, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Захаровой.

По ее словам, Зеленскому удается «гиперреалистично» изображать «зависимого от Вашингтона и препаратов монстра».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, политик Дмитрий Рогозин призвал российских чиновников и артистов перестать лгать, что они «были на передовой» в зоне СВО.