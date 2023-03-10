Рогозин призвал российских чиновников и артистов перестать врать, что они «были на передовой» в зоне спецоперации

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Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин призвал отечественных чиновников и артистов перестать лгать, что они «были на передовой» в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующую публикацию глава группы военных советников «Царские волки» разместил в Telegram.

Рогозин выразил точку зрения, согласно которой в Российской Федерации «нарочито широко трактуют понятие "быть на передовой"».

«Часто слышу из отчетов чиновников и артистов, что они "были на передовой". Выясняем, переспрашиваем друг друга: видел ли кто-нибудь этих героев на первой линии фронта? Естественно, никто не видел», — отметил автор поста.

Руководитель «Царских волков» назвал «героические рассказы» людей, которые фотографируются в бронежилете и с пулеметом в 150-200 километрах от настоящей линии соприкосновения, «влажными снами о несостоявшемся в жизни подвиге».

«Поэтому ради тех бойцов, которые реально были или сейчас находятся на переднем крае обороны, пожалуйста, прекратите врать, что вы "только что с передовой"», — написал Рогозин.

Москва проводит СВО с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее в пятницу, Дмитрий Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового российского вооружения заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах.