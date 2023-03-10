Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового оружия РФ заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах

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Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Дмитрий Рогозин назвал ничем не оправданным то, что образцы нового вооружения Российской Федерации заказаны лишь в единичных экземплярах для участия в парадах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале руководителя группы военных советников «Царские волки».

Рогозин написал, что добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), переоборудовали транспортер-тягач в машину огневой поддержки путем установки на него зенитного орудия.

«Вам кажется это прикольным? Мне — нет», — отметил автор поста.

Глава «Царских волков» назвал ничем не оправданной ситуацию, при которой «образцы новой техники, разработанной и принятой в течение последних 10 лет на вооружение, заказаны лишь в единичных экземплярах и то — для участия в парадах».

«Не "мотолыгами" же мы должны "Леопарды" встречать?» — задал вопрос Рогозин.

СВО продолжается с 24 февраля прошлого года. Как сообщалось ранее в пятницу, пресс-секретарь американского дипломатического ведомства Нед Прайс сделал заявление о том, что Вашингтон поддерживает расследование Международного уголовного суда по Украине.