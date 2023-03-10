Рябков: связи Китая и России - это противоядие американскому диктату

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Заместитель главы МИД РФ Рябков выразил мнение, что укрепление связей между РФ и КНР, всё более очевиднее день ото дня, буквально «бесит Вашингтон».

По словам Рябкова, прогрессивное и всестороннее развитие отношений Москвы и Пекина вызывает раздражение США. Дипломат подчеркнул, что у России и Китая нет скрытой повестки дня. «Противоядие американскому диктату» - так охарактеризовал Сергей Рябков мировое значение активного упрочения отношений КНР и РФ.

Ранее стало известно, что действующий глава КНР Си Цзиньпин переизбран на третий пятилетний срок. Президент России Владимир Путин адресовал китайскому лидеру сердечные поздравления.