Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Рябков: связи Китая и России - это противоядие американскому диктату

, 13:38

Заместитель главы МИД РФ Рябков выразил мнение, что укрепление связей между РФ и КНР, всё более очевиднее день ото дня, буквально «бесит Вашингтон».

По словам Рябкова, прогрессивное и всестороннее развитие отношений Москвы и Пекина вызывает раздражение США. Дипломат подчеркнул, что у России и Китая нет скрытой повестки дня. «Противоядие американскому диктату» - так охарактеризовал Сергей Рябков мировое значение активного упрочения отношений КНР и РФ.

Ранее стало известно, что действующий глава КНР Си Цзиньпин переизбран на третий пятилетний срок. Президент России Владимир Путин адресовал китайскому лидеру сердечные поздравления.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

В мире

Общество