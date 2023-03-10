Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

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Источник: Кремль

президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 10 марта, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Соответствующую информацию предоставили сегодня на сайте Кремля.

Владимир Путина назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и передал ему сердечные поздравления. По словам российского лидера, решение Всекитайского собрания народных представителей стало свидетельством признания заслуг политика во главе государства и широкой поддержки проводимого им курса на социально-экономическое развитие КНР, а также защиту интересов страны на мировой арене.

Владимир Путин отметил, что Москва высоко ценит личный вклад Си Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Президент РФ выразил уверенность в том, что, действуя сообща, они смогут нарастить плодотворное сотрудничество двух стран в самых различных сферах.