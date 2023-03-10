Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок

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Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Li Xueren/XinHua

Утром в пятницу, 10 марта, стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок длительностью пять лет.

Выборы председателя КНР состоялись ранее сегодня на пленарном заседании посредством тайного голосования, в котором участвовали 2 952 депутата.

Си Цзиньпин также был переизбран на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование вооруженными силами.

Отметим, что Си Цзиньпин – первый в истории Китая председатель, которого переизбрали на третий срок.