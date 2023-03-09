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Джабаров: США, похоже, считают весь мир дураками, если думают, что в их версию подрыва «Северных потоков» может кто-то поверить

, 15:48

Джабаров: США, похоже, считают весь мир дураками, если думают, что в их версию подрыва «Северных потоков» может кто-то поверить
Сенатор Владимир Джабаров, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Соединенные Штаты, похоже, считают весь мир дураками, если полагают, что в их версию инцидента на газопроводах «Северный поток» может кто-то поверить. Об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Джабаров, член верхней палаты парламента Российской Федерации.

«Американцы, похоже, считают весь мир дураками, если думают, что в их версию подрыва “Северных потоков” может кто-нибудь поверить. И вся Европа, в лучшем случае, помалкивает. Свободная западная пресса в рот воды набрала», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров озвучил точку зрения, согласно которой попытки западных СМИ возложить вину за случившееся на газопроводах на неких украинских олигархов являются стыдными.

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