Служба безопасности Украины назвала события, связанные с покушением на главу Приднестровья, «российской провокацией»

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Источник: ТАСС

Вадим Красносельский. Фото с сайта правительства непризнанного Приднестровья.

Служба безопасности Украины не причастна к подготовке покушения на главу непризнанной республики Приднестровье Вадима Красносельского и считает события вокруг готовящегося теракта российской провокацией. С таким заявлением выступило в четверг СБУ.

«Любые заявления <...> по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию», - сказано в заявлении спецслужбы, опубликованном в ее телеграм-канале. При этом в нем подчеркивается, что, по мнению украинской стороны, автором провокации является Россия.

Ранее в четверг Министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на Красносельского. Террористы, якобы, намеревались взорвать в центре Тирасполя автомобиль.