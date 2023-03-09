МГБ Приднестровья: предотвращено покушение на главу республики Красносельского, готовившееся по указанию спецслужб Украины

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Тирасполь, Diego Herrera / globallookpress.com

На территории Приднестровья было предотвращено покушение на президента Вадима Красносельского, которое готовилось по указанию украинских спецслужб. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство госбезопасности непризнанной республики.

«В Приднестровье предотвращено покушение на лидера ПМР Красносельского, подозреваемые задержаны, сообщило министерство госбезопасности республики», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

В МГБ отметили, что покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение о том, что в настоящий момент конфликт входит в свою финальную стадию.