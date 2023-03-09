Скотт Риттер: конфликт на Украине входит в финальную стадию, одна из стратегий России состоит в том, чтобы стереть ВСУ в порошок

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Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Украинский конфликт в настоящий момент входит в свою финальную стадию, одна из стратегий Российской Федерации состоит в том, чтобы стереть Вооруженные силы Украины в порошок. Соответствующую точку зрения озвучил Скотт Риттер, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке.

«Скотт Риттер: конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть ВСУ в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного интернет-издания «Украина.ру».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что в данном регионе стартовал процесс формирования народного ополчения.