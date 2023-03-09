Министр обороны Акар: Турция проводит переговоры с ООН, Киевом и Россией о продлении сделки по вывозу зерна с Украины

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Анкара в настоящий момент проводит переговоры с Организацией Объединенных Наций, Москвой и киевской стороной о продлении соглашения по вывозу зерна с украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

«Турция проводит переговоры с ООН, Украиной и РФ по вопросу продления зерновой сделки, срок которой истекает 18 марта, сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не видит никакого желания со стороны Киева приступать к серьезному диалогу.