Политолог Марков: сорванное покушение на Красносельского — часть наступления ВСУ, они могут вторгнуться в ПМР в районе 15 марта

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Украинские танки, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Сорванное покушение на президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского является частью наступательной операции Вооруженных сил Украины, они могут вторгнуться на территорию ПМР в районе 15 марта. Об этом написал в своем Telehram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Хотели убить президента и чтобы еще погибло много мирных жителей. Этот теракт — часть наступления ВСУ», — говорится в публикации, которую разместил отечественный аналитик.

Марков добавил, что подконтрольные Киеву войска, согласно имеющимся сведениям, могут вторгнуться в Приднестровье в районе 15 марта.

«Главная цель — захват огромных складов вооружения в Колбасне», — указал эксперт.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель дипломатического ведомства ПМР Виталий Игнатьев отметил, что Тирасполь в настоящий момент занимается проработкой разных сценариев на случай атаки со стороны Украины.