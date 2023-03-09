Глава МИД Игнатьев: Приднестровье прорабатывает разные сценарии на случай атаки со стороны Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Приднестровская Молдавская Республика в настоящий момент занимается проработкой разных сценариев на случай атаки со стороны Украины. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру», выступил руководитель дипломатического ведомства ПМР Виталий Игнатьев.

«Приднестровье прорабатывает разные сценарии на случай атаки со стороны Украины — глава МИД республики», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Игнатьев указал на то, что Тирасполь обратится к Киеву за данными о готовившемся покушении на президента ПМР Вадима Красносельского.