Глава МИД Приднестровья: Тирасполь обратится к Украине за сведениями о готовившемся покушении на президента Красносельского

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Тирасполь, Diego Herrera / globallookpress.com

Тирасполь обратится к киевской стороне за данными о готовившемся покушении на президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель внешнеполитического ведомства ПМР Виталий Игнатьев.

«Власти Приднестровья сегодня обратятся к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту, заявил глава МИД республики», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, министерство госбезопасности ПМР сделало заявление о предотвращении покушения на Красносельского, которое готовилось по указанию украинских спецслужб.