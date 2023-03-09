Политолог Марков: оппозиция в Грузии может прийти к власти только силой — большинство населения ненавидит и боится Саакашвили

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Действующая на территории Грузии оппозиция может прийти к власти только силой — большинство населения закавказской республики ненавидит и боится бывшего президента Михаила Саакашвили. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

«Оппозиция в Грузии не имеет никаких шансов прийти к власти демократическим путем, потому что большинство населения Грузии ненавидят и боятся Саакашвили. Поэтому у оппозиции есть в Грузии только шанс силового захвата власти и установления потом своей диктатуры», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель верхней палаты парламента РФ Андрей Клишас после отзыва грузинскими властями закона об иноагентах отметил, что риски развития ситуации в стране по украинскому сценарию нарастают.