Ходаковский допустил, что усиленные западной техникой войска Украины могут попытаться прорваться через границы России

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Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинские войска, усиленные западной техникой, могут попытаться прорваться через границы Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий допустил Александр Ходаковский, основатель бригады Донецкой народной республики «Восток».

«Сейчас такая концентрация рассуждений и прогнозов на тему форсирования Днепра, куда входят и поставки Западом средств для наведения понтонных переправ, и осушение, собственно, Днепра Украиной, что я все больше склоняюсь к мысли, что основной удар придется на другое направление», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

По словам основателя «Востока», он бы «приложил усилия, чтобы обезопасить границы России». Ходаковский не исключил реализации сценария, при котором «особо зарвавшиеся захотят перемахнуть через ленточку для создания ажиотажа».

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал прославлением нацизма и позором вручение награды в Белом доме Юлии Паевской из запрещенной в России террористической организации «Азов».