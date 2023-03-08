Разведка США: Китай сохранит сотрудничество с Россией, несмотря на «глобальное недовольство» спецоперацией

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Источник: ТАСС

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Несмотря на давление Запада и «глобальное недовольство» спецоперацией России в Украине Китай сохранит сотрудничество с РФ в различных сферах — в том числе военной. Об этом говорится в докладе, распространенном в среду аппаратом директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

Несекретная часть документа была обнародована в связи со слушаниями в Сенате Конгресса США.

Пекин «будет сохранять свое дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать пытаться бросать вызов Соединенным Штатам, даже несмотря на то, что он сократит публичную поддержку» Москвы, говорится в докладе.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что отношения России и Китая являются гарантом мировой стратегической стабильности.