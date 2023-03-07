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Глава МИД КНР Цинь Ган: российско-китайские отношения служат гарантом мировой стратегической стабильности

, 08:49

Глава МИД КНР Цинь Ган: российско-китайские отношения служат гарантом мировой стратегической стабильности
Cai Yang/globallookpress.com

Выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Россия и Китай обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность.

Цинь Ган сообщил, что совместная деятельность Москвы и Пекина продвигает многополярность и демократизацию международных отношений, страны обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность.

Министр также отметил, что российско-китайское сотрудничество будет достигать новых высот под предводительством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что украинский кризис подошел к критическому моменту — ситуация может выйти из-под контроля.

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