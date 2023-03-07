Глава МИД КНР Цинь Ган: украинский кризис подошел к критическому моменту — ситуация может выйти из-под контроля

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава МИД Китая Цинь Ган, Li Xin / globallookpress.com

Украинский кризис в настоящий момент подошел к критическому моменту — ситуация может выйти из-под контроля. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Цинь Ган, руководитель китайского дипломатического ведомства.

«В Пекине считают, что украинский кризис подошел к критическому моменту: либо будет путь политического урегулирования, либо “в огонь будет подлито масло, ситуация выйдет из-под контроля”, заявил глава МИД КНР», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Цинь Ган высказал предположение, согласно которому существует «невидимая рука», способствующая затягиванию и эскалации нынешнего конфликта.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отставной американский генерал-лейтенант Бен Ходжес выразил мнение о том, что «необходимыми жертвами» в ходе ракетных атак при захвате армией Украины Крыма могут стать порядка миллиона жителей полуострова.