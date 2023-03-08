Зеленский и Гутерреш обсудили в Киеве продление зерновой сделки

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Источник: ТАСС

Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе своего визита в Киев в среду обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским продление и расширение зерновой сделки, а также обмен военнопленными. Об этом сообщил офис украинского президента.

Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Гутерреш подчеркнул необходимость продления зерновой сделки после 18 марта, когда истекает срок соглашения.

«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта и работы по созданию условий для максимально возможного использования инфраструктуры экспорта через Черное море в соответствии с целями инициативы», - приводит слова генсека ТАСС.

Напомним, зерновая сделка была подписана в июле 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН. Она предполагает вывоз украинского продовольствия и удобрений из трех черноморских портов.