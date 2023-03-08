Депутат Госдумы Шеремет: России необходимо создать возле западных границ защитный контур из нейтральных стран для ограничения НАТО

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Источник: РИА Новости

Xander Heinl/globallookpress.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил РИА Новости о необходимости для России ограничить расширение НАТО путём создания защитного контура вокруг границ, который будет состоять из нейтральных стран.

«России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военных блок НАТО», - сказал депутат.

Он отметил, что создание на западных рубежах России буферной зоны, состоящей из нейтральных государств, позволит остановить расширение НАТО на восток.

Ранее политик Таубер заявил, что Молдавия не должна стремиться в НАТО, нейтралитет – это гарантия безопасности страны.