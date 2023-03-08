Политик Таубер: Молдавия не должна стремиться в НАТО, нейтралитет – это гарантия безопасности страны

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Источник: РИА Новости

Carsten Reisinger/globallookpress.com

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер сообщила РИА Новости, что Кишинёву не следует вести страну в НАТО, Молдавии необходимо сохранять нейтралитет, так как он является гарантией безопасности для республики.

«Партия «Шор» однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду о том, что Молдавия должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта», - заявила Таубер.

Ранее вице-премьер Молдавии Попеску сообщил, что республика в ближайшее время пересмотрит свои решения и присоединится к большинству санкций против РФ.