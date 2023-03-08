Депутат Рады Совсун направила в парламент законопроект, позволяющий официально регистрировать однополое «партнёрство» в ВСУ

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украинский солдат, Mihir Melwani/globallook.com

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявила в социальных сетях об отправке на регистрацию в парламент законопроекта, согласно которому украинским военным, в частности, может быть предоставлена возможность официально регистрировать однополые браки.

«Я подала на регистрацию законопроект «Об Институте регистрируемых партнерств», теперь у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать его. Это необходимо, чтобы защитить права военных», - сообщила Совсун.

По её словам, в рядах ВСУ встречаются личности с нетрадиционной ориентацией и они сталкиваются с проблемами из-за отсутствия возможности узаконить отношения с партнёрами одного пола.

Законопроект, в случае одобрения, в целом закрепит для однополых пар юридические права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства и социальной защиты.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал Украину «своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений».