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российский военный, сайт Минобороны России

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин утром в среду, 8 марта, сообщил, что российские войска к настоящему моменту установили контроль над всей восточной частью города Артемовска в ДНР.

В телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина сообщается, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли восточную часть Артемовска. Подчеркивается, что все, что расположено восточнее реки Бахмутка, сейчас полностью находится под контролем российских военных.

Напомним, накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал коллективному Западу сигнал бедствия из-за тяжелого положения ВСУ на передовой.