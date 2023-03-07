Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал коллективному Западу сигнал бедствия из-за тяжелого положения ВСУ на передовой.

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что количество погибших украинских солдат достигает двухсот тысяч, причем в основном из-за обороны Артемовска. Экс-советник главы Пентагона предположил, что Владимир Зеленский не последует совету генералов ВСУ, которые предлагают выйти из города и установить новую линию обороны.

Макгрегор уточнил, что Зеленский в настоящий момент находится в очень плохом положении, поскольку у него мало оружия, резервов и солдат. Полковник обратил внимание на то, что Киев вынужден отправлять на передовую стариков, подростков и женщин.